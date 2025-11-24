Nichts zu danken

Es geht nichts über Service-Journalismus. Was haben wir Ihnen in den vergangenen Jahren schon für Lebenshilfetipps mitgegeben! Wasser trinken! Mütze aufsetzen! Beim Überholen auf der Autobahn nicht aufs Handy starren!

Jetzt also: Ein bisserl Farbe im Winter tragen … das bringt, äh, Farbe in den grauen Alltag. Und wärmt, sagt ein Farbforscher aus Wuppertal.

Als bekennende Schwarz-Grau-Trägerin sowie langjährige Leserin der KURIER-Service-Geschichten weiß Ihre Kolumnistin aber natürlich auch um die Vorteile des grauen Einheitsbreies: Man sieht die Gatsch-Spritzer nicht so (steht auch in der Zeitung).

Nona? Ha, sagen Sie das nicht! Nichts ist mehr selbstverständlich. Zwar hat gefühlt das halbe Land schon vor Wochen die Schlafsackmäntel aus bodenlangem Daunen ausgepackt. Andere wiederum erleben auch Schneefall und Punschstanderöffnung am liebsten kurzbehost. Auch die Kombi oben Daunen unten ohne sieht man immer häufiger.

Lesen Sie demnächst: Warum Licht abdrehen vernünftig und Hosentürl zumachen gesund ist.