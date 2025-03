Nicht bei Trost

Nun hat er es getan. Kollege A. S. hat die Saison eröffnet. Warum? Weil jemand irgendwo im Wald bereits Knoblauchduft geortet haben will.

Das Wetter behauptete jüngst, wir wären bereits im Frühsommer angelangt, man war schon am Sprung vom Wintermantel in die Badehose. Nur der Anblick von Palmkatzerln allüberall erinnerte daran, dass vor der Badehose eigentlich noch Ostern kommt. So bedenklich das Verschwinden der Zwischensaison auch ist: Die olfaktorische Aufdringlichkeit, die mit B beginnt und mit -ärlauch endet, würde nicht jedem fehlen, und nicht wenige sind der Meinung, man könne das Schweizerhaus auch ohne Bärlauch eröffnen. Am Samstag ist es so weit.

Ansonsten sind’s bekanntlich keine ganz einfachen Zeiten. Stammleser Franz O., nie um weise Worte verlegen, schickt dazu Aufmunterndes: „Sehr wenig von dem, was passieren könnte, passiert. Mit diesem Dalí-Zitat tröstet man sich, wenn sonst nix mehr bei Trost ist.“