Man entgeht ihr nicht

Das Leben ist zu ernst, um nicht darüber zu lachen. Das ist auch der Grund, warum wir uns in den Ohrwaschel-Kolumnen nicht immer, aber immer wieder bemühen, etwas anderes zu erzählen als das, was Sie auf den folgenden Seiten lesen.

Wir lassen Sie am Zusammenleben mit unseren Geschirrspülern, Waschmaschinen und Bürokollegen teilhaben. Auch den geschätzten Mitreisenden in den öffentlichen Verkehrsmitteln wird Platz eingeräumt. All das kann herausfordernd sein, ist aber in diesen Tagen eine gute, nein, nicht Alternative, sondern Ergänzung zum Weltgeschehen.

Wegschauen, keine Nachrichten konsumieren ist keine Lösung, allerdings darf der Blick auf die Weltlage nicht den Blick auf alles andere verstellen. Das Schöne, das Patscherte, das Liebevolle, das Grantige … das, was unseren Alltag eben auch ausmacht.

Und kaum ist das ausgesprochen, fällt uns der letzte Essay-Band des wunderbaren Zeitbeobachters Martin Pollack in die Hand. Er zitiert darin den Autor Manès Sperber: „Man entgeht der Politik nicht, auch wenn man sich von ihr zurückgezogen hat.“