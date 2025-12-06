Das ist kein Leerstand

Eine belebte Geschäftsstraße im 7. Bezirk. Leerstand ist hier noch eine Seltenheit. Aber wenn tatsächlich einmal etwas leer steht, dann wird es einfach abgestritten. An der Tür eines schicken Lampengeschäfts zum Beispiel steht derzeit "Wegen Inventur geschlossen". Was deshalb etwas unglaubwürdig ist, weil der Laden offensichtlich besenrein gemacht wurde.

Gleich daneben befand sich ein Küchenstudio, auch das ist leer. Auf dem Zettel an der Tür steht, dass der Shop geschlossen, das Team aber jederzeit telefonisch erreichbar sei. Um zu kondolieren?

Geschäftsleute sperren ihr Geschäft ungern für immer zu. Es ist rührend mitanzusehen, wie viele versuchen, das bittere Ende zu verschleiern. "Wegen Umbau geschlossen" (wo sind die Arbeiter?), "Wir machen Urlaub" (seit zwei Jahren?), "Es ist nicht, wonach es aussieht" (okay, das ist erfunden).

Es geht aber auch anders. Auf einem Leerstand in der Kaiserstraße waren vor Jahren folgende erschütternd ehrlichen Worte zu lesen: "Wegen mangelnden Kundeninteresses geschlossen".