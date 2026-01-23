Die Kuh Veronika aus dem Gailtal benutzt einen Besen, um sich an entlegenen Körperstellen (Rücken, Euter) zu kratzen. Sie verwendet also ein Werkzeug – ein Verhalten, das man bisher nur von Heimwerkern, Schimpansen und anderen menschenähnlichen Wesen kannte. Die Forschung fragt sich staunend: Wie macht sie das? Doch das ist möglicherweise die falsche Frage.

Vielleicht sollte man eher fragen: Warum macht sie das? Antwort: Weil es juckt. Und jeder weiß: Das kann so lästig sein, dass man alles tut, um es zu bekämpfen – Kuh Veronika macht ja sogar etwas, was die Evolution eigentlich gar nicht vorgesehen hat.

Wenn es brennt, muss man löschen. Wenn es juckt, muss man kratzen. Hier kommt nun doch noch das Wie ins Spiel: Wie soll man sich an Stellen kratzen, an die die Hände nicht reichen? Während Veronika zum Besen greift, übernimmt beim Menschen oft der Partner oder die Partnerin den Job. Es gibt dazu noch keine belastbaren Daten, aber vieles spricht dafür, dass das Scheidungsrisiko durch regelmäßiges Rückenkratzen minimiert werden kann.