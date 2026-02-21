Song Contest: "Fehlentscheidung", "Schiebung", und was die wieder anhatten!
Sehr, sehr viele böse Gesichter gab es, der Sieger war umstritten. „Was sagen Sie zu dieser Fehlentscheidung“, sagte eine Frau zu einer anderen.
War es etwa Schiebung? Der Text des Siegerliedes ist schwach, auch wenn die Musik des Liedes ins Ohr geht. Dass sich der Refrain immer wieder wiederholt, ist bestimmt nicht originell, aber hat den Vorteil, dass man es sich leichter merkt.
Bei einem Sängerwettbewerb, das bestätigt der Austro-Veranstalter, schaut ja nichts heraus. Der Vorjahressiegersong war schließlich ebenfalls umstritten.
Und auch der Rest, abseits des Siegers! Das eine Gewand, das da auf der Bühne getragen wurde, erinnert eher an einen Pyjama, ein zweites in Blau ebenso – offensichtlich waren Nachtkleider bevorzugt. Organisatorisch darf sich das Siegerland jedenfalls keine Blöße geben, sonst wird es an erbarmungsloser Kritik nicht fehlen.
Achso, sorry, Ihr Kolumnist vergaß zu erwähnen: Hier geht es nicht um den diesjährigen Austro-Finalteilnehmer Cosmó. Die Zitate stammen aus dem KURIER vom 8. März 1966 – nach dem Sieg von Udo Jürgens. Manches heutige Urteil hat ein langes Vor-.
