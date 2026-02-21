Song Contest: "Fehlentscheidung", "Schiebung", und was die wieder anhatten!

Sehr, sehr viele böse Gesichter gab es, der Sieger war umstritten. „Was sagen Sie zu dieser Fehlentscheidung“, sagte eine Frau zu einer anderen.

War es etwa Schiebung? Der Text des Siegerliedes ist schwach, auch wenn die Musik des Liedes ins Ohr geht. Dass sich der Refrain immer wieder wiederholt, ist bestimmt nicht originell, aber hat den Vorteil, dass man es sich leichter merkt.

Bei einem Sängerwettbewerb, das bestätigt der Austro-Veranstalter, schaut ja nichts heraus. Der Vorjahressiegersong war schließlich ebenfalls umstritten.