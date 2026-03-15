Seit gut zwei Wochen tobt der Krieg im Nahen Osten, und von manchen wird gefragt, ob sich der amerikanische Präsident und der israelische Premier auch überlegt haben, wie sie „den von ihnen begonnen Krieg“ begrenzen oder gar stoppen können.

Und wo waren die Frager des meist linken Meinungsspektrums, als die Hamas den Krieg gegen Israel begann?? Das war ein „Terroranschlag“, lautet dann die Antwort, was im günstigsten Fall ein naiver Euphemismus ist ...

Zur Erinnerung: Die Hamas hat im Auftrag des Iran im Oktober 2023 ein Massaker angerichtet (auf nicht jugendfreie Details wollen wir hier verzichten). Teheran wollte Israel damit in einen Krieg stürzen und die Annäherung Jerusalems an arabische Staaten torpedieren. Jenes Teheran, dessen Staatsdoktrin die Vernichtung Israels ist. Das an der Atombombe bastelt. Das Regimegegner abschlachtet. Und das die Region seit Jahrzehnten mit Terror und Krieg überzieht.

An wen ist also die Kriegsbeginn und Ende-Frage zu richten? Nur um die ewige Schuldumkehr wieder einmal zurecht zu rücken, bitte, danke! Und ja, der Krieg möge bald enden.

andreas.schwarz@kurier.at