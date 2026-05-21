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Ohrwaschl

Empört Euch!

Wo sind eigentlich die Demonstranten gegen Wladimir Putin?
Andreas Schwarz

Andreas Schwarz

21.05.2026, 17:00

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Es ist eine Woche her, dass das Song Contest-Getöse alle anderen Weltnachrichten übertönt hat (außer den Timmy-Tod), etwa  diese: Mit 675 Drohnenangriffen begann Wladimir Putins Russland eine neue Offensive gegen die Ukraine, traf zivile Ziele und tötete in einem Wohnhaus der Hauptstadt auf einen Schlag 24 Menschen, darunter drei Kinder.
Wo ist der Aufschrei derer, die während des ESC gegen Israels „Völkermord“ in Gaza krakeelten (ein „Völkermord“, für den der Chefankläger des wenig  Israel-freundlichen Internationalen Strafgerichts bisher keine Beweise  fand)? Wo ist der Protest gegen den Kriegstreiber im Kreml, der seit  vier Jahren Völkermord in der Ukraine begeht, mit Zerstörung, Vertreibung, Vernichtung? Wo ist die Empörung der Alt-68er und Jung-Linken, die Trump und Netanjahu nach dem Angriff auf Iran aufgeregt  nach deren Exit-Strategie fragten, über Putins „Exit-Strategie“ aber kein Wort  verlieren (die da, selbst mit dem Rücken zur Wand und damit umso gefährlicher, heißt: Mord, Mord, Mord, bis die Ukraine aufgibt). 
Verkehrte Welt, oder einfach nur: Empört Euch! Und wenn nicht, dann schämt Euch!

andreas.schwarz@kurier.at

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