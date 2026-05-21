Es ist eine Woche her, dass das Song Contest-Getöse alle anderen Weltnachrichten übertönt hat (außer den Timmy-Tod), etwa diese: Mit 675 Drohnenangriffen begann Wladimir Putins Russland eine neue Offensive gegen die Ukraine, traf zivile Ziele und tötete in einem Wohnhaus der Hauptstadt auf einen Schlag 24 Menschen, darunter drei Kinder.

Wo ist der Aufschrei derer, die während des ESC gegen Israels „Völkermord“ in Gaza krakeelten (ein „Völkermord“, für den der Chefankläger des wenig Israel-freundlichen Internationalen Strafgerichts bisher keine Beweise fand)? Wo ist der Protest gegen den Kriegstreiber im Kreml, der seit vier Jahren Völkermord in der Ukraine begeht, mit Zerstörung, Vertreibung, Vernichtung? Wo ist die Empörung der Alt-68er und Jung-Linken, die Trump und Netanjahu nach dem Angriff auf Iran aufgeregt nach deren Exit-Strategie fragten, über Putins „Exit-Strategie“ aber kein Wort verlieren (die da, selbst mit dem Rücken zur Wand und damit umso gefährlicher, heißt: Mord, Mord, Mord, bis die Ukraine aufgibt).

Verkehrte Welt, oder einfach nur: Empört Euch! Und wenn nicht, dann schämt Euch!

andreas.schwarz@kurier.at