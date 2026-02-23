Ohrwaschl

Im O

Gute Nachrichten, wohin man schaut
Barbara Beer

Barbara Beer

23.02.2026, 14:38

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Nachtrag zu den Olympischen Spielen sei gestattet. Zu den erfolgreichsten Sportlerinnen gehört die Italienerin Federica Brignone. Sie gewann trotz schwerer Verletzungen vor nur wenigen Monaten nun im Super-G und im Riesenslalom Gold. Unverhohlen die Bewunderung des Trainers der österreichischen Skifahrerinnen: „Der ihr Haxen is so im Oasch – und die g’winnt da zwei Medaillen.“

Schöner kann man’s kaum ausdrücken.

Und sonst? Die Nachrichtenlage ist erfreulich. Eine uns bekannte Nachrichtenseite frohlockte nun angesichts der wärmeren Temperaturen: „Frühlingshaftes Wetter steht in den Startlöchern.“

Im Parlament gibt’s noch mehr zu lachen. Unter anderem wegen Anfragen der FPÖ zu den Aufwendungen des Bundeskanzlers für Friseure, Visagisten und Stilberater. Polit-Insider wissen: Der Mann trägt Glatze. Alle anderen haben Stocker vielleicht mit Ex-Bundeskanzler Faymann verwechselt, der einst vom Magazin Vanity Fair dank seiner Haarpracht in die Top 10 der „Best-Dressed World Leaders“ gewählt wurde. Ist aber auch schon 13 Jahre her.

FPÖ Gold
kurier.at, bb  | 