Ein Nachtrag zu den Olympischen Spielen sei gestattet. Zu den erfolgreichsten Sportlerinnen gehört die Italienerin Federica Brignone. Sie gewann trotz schwerer Verletzungen vor nur wenigen Monaten nun im Super-G und im Riesenslalom Gold. Unverhohlen die Bewunderung des Trainers der österreichischen Skifahrerinnen: „Der ihr Haxen is so im Oasch – und die g’winnt da zwei Medaillen.“

Schöner kann man’s kaum ausdrücken.

Und sonst? Die Nachrichtenlage ist erfreulich. Eine uns bekannte Nachrichtenseite frohlockte nun angesichts der wärmeren Temperaturen: „Frühlingshaftes Wetter steht in den Startlöchern.“

Im Parlament gibt’s noch mehr zu lachen. Unter anderem wegen Anfragen der FPÖ zu den Aufwendungen des Bundeskanzlers für Friseure, Visagisten und Stilberater. Polit-Insider wissen: Der Mann trägt Glatze. Alle anderen haben Stocker vielleicht mit Ex-Bundeskanzler Faymann verwechselt, der einst vom Magazin Vanity Fair dank seiner Haarpracht in die Top 10 der „Best-Dressed World Leaders“ gewählt wurde. Ist aber auch schon 13 Jahre her.