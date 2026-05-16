Gute Nacht

Es gibt ja mittlerweile viele Ratschläge, wenn man alt werden will. Nicht jung sterben ist zum Beispiel von Vorteil. Beim Fallschirmsprung nicht vergessen, die Leine zu ziehen, auch. Aber alles darüber hinaus wird schon kompliziert. Wer weiß denn heute noch, bei wöchentlichen Studien mit neuen Erkenntnissen: Ist Bier gesund oder ungesund? Hat die Extrawurst Vitamine drin oder doch nicht? Macht Fleisch jetzt gerade dement oder aktuell wieder nicht? Bewegung ist auch so eine Sache. Fahrradfahren macht vital, von der Couch zum Kühlschrank gehen aber nicht. Es hat aber nicht jeder eine Wohnung, die groß genug ist, um mit dem Fahrrad zum Kühlschrank zu fahren.

Und nicht mal in Ruhe schlafen lässt einen die Wissenschaft. Es wurde nun erforscht, dass zu wenig Schlaf einen schneller altern lässt – aber zu viel auch. Hilfreich wäre gewesen, wenn zugleich mitgeteilt worden wäre, was alles als Schlaf zählt. Narrenkastl? Fernsehschlaf? Büroschlaf? Alles in allem schlechte Nachrichten für die Fraktion „Alles unter neun Stunden Schlaf ist Blinzeln“.