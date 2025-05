Griff ins Klo

Genau das ist die Nachricht, auf die wir alle gewartet haben: Eine goldene Kloschüssel wurde gestohlen. Die Kloschüssel war übrigens tatsächlich ein Kunstwerk: Sie war Teil einer Ausstellung in Oxfordshire. Zuvor war sie bereits im Guggenheim-Museum in New York zu sehen. Besucher durften sie übrigens benutzen, allerdings nur für drei Minuten. Wer länger musste, hatte Pech gehabt. Das Klo war übrigens mehr als fünf Millionen Euro wert, also doch ein wenig mehr als die Schüssel, die wir so zu Hause stehen haben.

Möglicherweise ist es ein Traum, so etwas zu besitzen. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass sich Österreicher öfter an ihre Träume erinnern als andere Menschen. 60 Prozent der Menschen hier erinnern sich an ihre Träume, 14 Prozent haben Albträume. Die Häufigkeit unschöner Träume hat übrigens zugenommen.

Aber wer weiß? Vielleicht erleichtert es den Schlaf, wenn man weiß, man hat keine goldene Kloschüssel zu Hause stehen. Auf die muss man ja auch … Lassen wir das.