Gelsen beglücken

Der Sommer ist ja so eine erquickliche Jahreszeit. Endlich scheint die Sonne! Immer, unentwegt, sinnlos heiß vom Himmel herunter. Gibt es etwas Schöneres? Endlich U-Bahnfahrten, bei denen sich das Rätsel löst, warum das Deo in der Drogerie nie ausverkauft ist. Und endlich, endlich: die Viecher. Frei herumlaufende Spinnen, super. Ameisen über dem Wurstbrot, ein Hit! Der neueste Freund, die Stinkwanze, überall da, wo man ihn nicht erwartet, ein Traum! Und natürlich, wer wollte auf sie verzichten: die Gelse.

Jenes Insekt, das sich die Blutsbrüderschaft mit den Menschen auf die Flügel oder Fahnen geschrieben hat. Wie lieb anhänglich! Und ihr süßes Gesurre, das einem immer versichert, dass man nicht allein ist. Wie überaus aufmerksam von der Gelse.

Schön, dass man dieser bssssten Freundin jetzt auch was zurückgeben kann. Also außer Blut. Forscher haben herausgefunden, dass Stechmücken lernen, Insektenspray zu tolerieren. Nicht nur das: Es schmeckt ihnen sogar nach einiger Zeit. Ja, dann: Prost!