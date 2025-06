Gegen sich selbst

Während diese Zeilen entstehen, nimmt der unfassbare Jannik Sinner gerade in Paris den tapferen Alexander Bublik auseinander. Und wieder einmal lernt man: Tennis kann so schön und so grausam sein. Da kommt ein neues Studienergebnis gerade recht: Tennis ist möglicherweise der gesündeste Sport der Welt.

Wer Tennis spielt, lebt etwa zehn Jahre länger. Das liegt daran, dass man sich im Tennis nicht gleichförmig bewegt, den ganzen Körper belastet und außerdem soziale Kontakte hat. Tennisspieler sind in der Regel höflich: Der Gegner steht auf der anderen Seite, aber man trifft ihn nicht, außerdem spielt man vor allem gegen sich selber.

Die Großmutter des Autors dieser Zeilen pflegte zu sagen: Wenn du Karriere machen willst, musst du Tennis spielen. Jetzt weiß man natürlich nicht: Karriere oder Tennis – was ist gesünder? Und was strengt mehr an?

Tennis zu spielen kann jedenfalls nur gesund sein: Es bringt einen in Kontakt mit der Schönheit des Lebens.