Jaja, Straße von Hormus, Rattengift im Babybrei, Handgepäck-Gebühr, alles schlimme Nachrichten. Aber wirklich brutal ist es diese Woche jenen Menschen ergangen, die das Kreuzworträtsel der New York Times lösen wollten. Jetzt muss man wissen: Das Kreuzworträtsel der Sonntagsausgabe der NYT ist Legende. Es ist sozusagen die Olympischen Spiele der Rätsel, hier wetzen die Gescheitesten ihre Messer des Intellekts. Vergangene Woche aber umsonst. Denn es ging nicht auf. Es war fehlerhaft. „Fünf quer“ war kaputt. Und das Rätsel somit unlösbar.

Wer ab und zu ein Kreuzworträtsel macht, der kennt die Regeln. Das belgische Heilbad ist immer Spa, die britische Prinzessin ist immer Anne und nie Diana, es kommt immer das mongolische Runddorf, das man sich nie merken wird (Aul), und der dreibuchstäbige Endgegner, die Sandwüste in Marokko (Erg). Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist normalerweise ein Dichtername, der verdächtig erfunden wirkt. Aber ein unlösbares Rätsel! Das ist nun wirklich zu nahe am echten Leben.