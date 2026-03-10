Frühlings Ermatten

Mit dem Frühling kommen die Frühlingsgefühle. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick, weiß der Dichter. Auch die Menschen tauen auf; viele verspüren den Drang, sich nach einer neuen Liebe umzusehen oder eine alte Liebe neu zu beleben. Wie schön!

Sie sollten sich damit aber nicht zu viel Zeit lassen, denn mit dem Frühling kommt auch die Frühjahrsmüdigkeit. Wohl dem, der nicht müde wird!, um nochmals den meist so ausgeschlafenen Goethe zu zitieren. Gerade noch wollten wir die ganze Welt umarmen, Familien gründen (oder zumindest ein Start-up), und jetzt sind wir schon so ermattet, dass wir es kaum aus dem Bett schaffen. Wie schade!

Mitten in dieses emotionale Chaos platzt eine Nachricht aus der Wissenschaft: In einer Studie am Basler Zentrum für Chronobiologie konnte kein Zusammenhang zwischen Frühjahr und Müdigkeit nachgewiesen werden.

Das soll nicht heißen, dass wir nicht müde wären. Wir sind nur nicht müder als im Rest des Jahres. Vielleicht gilt das ja auch für die Frühlingsgefühle.