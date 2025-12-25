Gestern hat Freytag & Berndt für immer geschlossen. Die auf Landkarten und Reiseführer spezialisierte Buchhandlung war mehr als 100 Jahre lang eine Institution in der Wiener Innenstadt. Wenn Skipper oder Draufgängerinnen eine Weltumseglung planten, versorgten sie sich in dem schönen alten Geschäft am Kohlmarkt mit nautischen Karten; wenn Papa einen Familienausflug plante, erwarb er dort eine Wanderkarte vom Anninger oder den Ötschergräben.

Der Anfang vom Ende war, als Freytag & Berndt vor elf Jahren in ein viel kleineres Lokal um die Ecke übersiedelte. Am Kohlmarkt musste man einer Luxusboutique Platz machen, Superreiche haben sich leider nur selten zu Freytag & Berndt verirrt.

Aber wer braucht heute überhaupt noch Stadtpläne oder Straßenkarten? Niemand, wir haben doch Navi und Google Maps. Der Alpenverein empfiehlt, in den Bergen sicherheitshalber eine gedruckte Karte dabei zu haben? OK Boomer.

Gestern hat Freytag & Berndt geschlossen. Jetzt haben wir endgültig keinen Plan mehr.