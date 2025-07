Essen auf Rädern

Sie gehen allen auf die Nerven: die immer schnelleren und schwereren E-Mopeds, die quer durch die Stadt rasen. Insbesondere, wenn sie sich auf Radwegen tummeln. (Mit wem man sich als Fußgänger aller den Gehsteig teilen muss, ist eine andere Geschichte.)

Nun setzen sich Stadt Wien, ÖAMTC und ARBÖ für eine bundesgesetzliche Neuregelung ein, um die E-Mopeds von den Radwegen wegzubekommen.

Eine andere Variante wäre: weniger Essen bestellen. In Wien herrscht permanent ein Gewusel von Essenlieferanten. Und das auch zu Zeiten, wo sich Hungrige durchaus selbst an einen Ort begeben könnten, der Lebensmittel verkauft. Doch sich eigenhändig ein Butterbrot zu schmieren, das übersteigt anscheinend die Kapazitäten vieler.

Um 1988 wurde einer der ersten Wiener Pizzazustelldienste eröffnet, er lag in der Schottenfeldgasse und hieß „Hallo Pizza“. Die Pizza war von der gleichen Qualität wie der Name. Aber die Sache war aufregend! 35 Jahre später ist man ein bisschen schlauer und weiß: Die Pizza ist daheim nie so gut wie in der Pizzeria. Da kann der Zusteller noch so rasen.