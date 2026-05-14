Ganz Wien ist Song Contest. Sagt uns zumindest die Stadt Wien. Und lenkt damit von einem großen Versäumnis ab. Und das geht so:

Gleich hinter der Wiener Stadthalle, auf die mindestens ganz Europa blickt, liegt das nette Nibelungenviertel. Mit Gassen wie der Giselhergasse, dem Kriemhildplatz, der Dankwart- und der Walkürengasse, von der Brunhilden- und der Alberichgasse nicht zu reden. Hagen, Gernot, Volker, alle aus dem deutschen Heldenepos kommen vor, das Richard Wagner einst zu Großem inspirierte. Was wiederum den Gröfaz, angetan von Wagners Antisemitismus, begeisterte …

Na, klingelt’s? Canceln. Man hätte zum ESC die Straßennamen canceln können, nein: müssen! Einen Mathematiker an der Uni canceln, einen Lueger kippen, das ist billig. Aber die Nibelungen kübeln, vor den Augen der Welt („Das ist nicht unser Wien“), und durch unsere ESC-Heroen ersetzen, Luxgasse, Forstnergasse, Ortegagasse, Wurstgasse, JJgasse – diese Gelegenheit wurde vergeigt.

Also vielleicht zum nächsten ESC in Wien. Muss aber nicht so bald …

andreas.schwarz@kurier.at

