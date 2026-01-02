Es wird schon

Na, haben Sie die ersten guten Vorsätze schon wieder aufgegeben? Waren die Klassiker vom weniger Essen und Trinken dabei? Wenn ja: Sind Sie schon fünf Minuten nach Mitternacht schwach geworden? Weil, sei's drum, das arme Marzipanschweinderl, das kann man doch schließlich nicht herrenlos herumliegen lassen, dann kümmert man sich halt und verputzt es. Und die angefangene Flasche Sekt? Die kann man ja auch nicht einfach so herumstehen lassen ... man opfert sich.

Vielleicht gehören Sie ja auch zu den Menschen, die ihre Vorsätze immer einhalten. Oder die gar keine brauchen, weil sie eh immer vorbildlich leben. Oder Sie gehören zu jenen, die 2025 ein ganz besonders besch...eidenes Jahr erlebt haben. Krankheit, Jobverlust, Existenzangst. Menschen, die das erlebt haben, quälen sich nicht mit erfundenen Vorsätzen. Sie hoffen einfach, dass es besser wird.

Freunde werden vielleicht nicht mehr gesund, geliebte Menschen kommen nicht mehr zurück und manche Verletzungen heilen nicht. Aber die Tage werden wieder länger, es wird heller.