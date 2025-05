Heute ist also Österreich beim Wettsingen in der Schweiz dran. Für Menschen, deren Song-Contest-Anteilnahme aus den Jahren der Ernst-Grissemann-Kommentare sowie der Pflicht, in der Landessprache zu singen, stammt, ist der Song-Contest von heute ein fremdes Terrain. Das soll keineswegs bedeuten, dass er früher besser war. Venedig im … nein, lassen wir das, der Mann hat genug gelitten.

Von Thomas Forstner zu Tom Cruise ist es ein harter Schnitt. Aber sagen wir so: Sie waren beide Stars in den späten 1980ern, jeder auf seine Weise. Thomas Forstner produziert heute vegane Brotaufstriche. Tom Cruise ist kein Veganer. Tom Cruise ist noch wie damals, in den 1980ern, als Veganer als schrullige Sekte galten. Tom Cruise trägt, das war nun in Cannes auf dem roten Teppich zu sehen, seine Sonnenbrille und sein Lächeln exakt so, wie Stars das früher machten. Er dreht Actionfilme wie aus den 80ern, und er legt Wert darauf, dass sie im Kino gezeigt werden und nicht auf irgendwelchen Streamingplattformen. Tom Cruise ist ein bisschen von gestern, und das ist richtig sympathisch.