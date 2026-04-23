Show am Himmel

Drohnen sind ein kleines Wunderwerk der Technik, das mittlere und große Aufgaben erledigt. Mit Drohnen gelingen tolle Aufnahmen aus der Luft, spektakuläre Bilder im Sport. Man kann in Nachbars Garten lugen (okay, verboten), und mancherorts liefern Drohnen Pakete. Mit Hilfe von Drohnen werden Landschaft und Tierwelt analysiert, Baustellen dokumentiert, Gebiete zoniert, und versierte Kids fliegen mit Spielzeugdrohnen behänder als Kinder einst Carrera-Autos sausen ließen.

Nun werden allerorts Drohnen-Shows beworben. Hunderte Flugobjekte zaubern LED-leuchtend Tier- und Pflanzenbilder (vielleicht auch Weihnachtssterne, heute in acht Monaten ist ja ...) zu epischer Musik in den Nachthimmel. – Wenn man nicht in der Ukraine, in Israel oder den Golfstaaten lebt, wo Drohnen mit feig ferngelenkter Präzision Tod und Grauen verursachten und -sachen, kann man das toll finden.

Will sagen: Auch ein Messer ist, nur weil man jemanden damit stechen kann, per se nichts Schlechtes. Aber Drohnen-Lichtshows am Himmel machen zur Zeit vielleicht doch eher Unbehagen.

andreas.schwarz@kurier.at