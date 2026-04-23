Ohrwaschl

Show am Himmel

Drohnen können ganz viel - aber müssen nicht immer alles
Andreas Schwarz

Andreas Schwarz

23.04.2026, 17:00

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Drohnen sind ein kleines Wunderwerk der Technik, das mittlere und große Aufgaben erledigt. Mit Drohnen gelingen tolle Aufnahmen aus der Luft, spektakuläre Bilder im Sport. Man kann in Nachbars Garten lugen (okay, verboten),  und mancherorts liefern Drohnen Pakete. Mit Hilfe von Drohnen werden Landschaft und Tierwelt  analysiert,  Baustellen dokumentiert,  Gebiete zoniert, und versierte Kids fliegen mit Spielzeugdrohnen behänder als Kinder einst Carrera-Autos sausen ließen.
Nun werden allerorts Drohnen-Shows beworben. Hunderte Flugobjekte  zaubern LED-leuchtend   Tier- und  Pflanzenbilder (vielleicht auch Weihnachtssterne, heute in acht Monaten ist ja ...) zu epischer Musik in den Nachthimmel. –   Wenn man nicht in der Ukraine, in Israel oder den Golfstaaten lebt, wo Drohnen mit feig ferngelenkter Präzision Tod und Grauen  verursachten und -sachen, kann man das toll finden.
Will sagen: Auch ein Messer ist, nur weil man jemanden damit stechen kann, per se nichts Schlechtes. Aber Drohnen-Lichtshows am Himmel machen  zur Zeit vielleicht doch eher Unbehagen.

andreas.schwarz@kurier.at

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