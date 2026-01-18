Apropos Weltlage. Die Stimmung ist, nun, sagen wir, angespannt. Immer noch. Oder schon wieder. Die Welt steht vor Herausforderungen (verzeihen Sie den Euphemismus). Aber wahrscheinlich können sich die Menschen nicht einmal mehr darauf einigen. Das Prinzip, dass Menschen mehr sind als ihre politische Meinung? War einmal. Heute streiten die Leute sogar über die richtige Sockenfarbe.

Zuletzt verband uns immerhin die Sorge, auf dem Glatteis auszurutschen. Was bleibt, wenn das Eis schmilzt? Dolly! Die gachblonde Countrysängerin mit dem hinreißenden Lachen, aus deren Feder wunderbare Schnulzen wie „Jolene“ oder „I will always love you“ flossen. Auf Dolly können sich viele Menschen einigen. Nicht, weil sie so harmlos wäre. Ist sie ganz und gar nicht. Sonst hätte sie es auf dem harten Country-Pflaster nicht geschafft. Dolly Parton nimmt sich selten ein Blatt vor den Mund. Sagt immer schon, was Sache ist. Sie hält auch nicht mit ihren zahlreichen Schönheits-OPs hinter dem Berg. Am Montag wird Dolly Parton 80 Jahre alt. Oder, wie sie sagen würde, zumindest Teile von ihr.