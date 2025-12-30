Digitale Streber

Im Staate Dänemark ist etwas faul. Es gibt keine staatliche Briefzustellung mehr. Weil keiner mehr Briefe schreibt. Die Dänen, diese Streber, sind auch bei Behördlichem vorbildlich digital.

Wetten, irgendwann macht ein sehr junger Däne ein Tiktok-Video von jemandem, der eine Postkarte schreibt. Mit der Hand! Eine Sensation! Bald zeigt eine Influencerin ihre Briefmarkensammlung auf Instagram. Ein Dritter filmt sich dabei, wie er Liebesbriefe schreibt und vielleicht ein bisserl weint. So süüüüß! Und hast du nicht gesehen, herrscht ein Rieseng‘riss ums Briefpapier! Ein Trend wird ausgerufen!

Österreich ist nicht so ein Streber von einem Land, wir sind nicht so vorbildlich durchdigitalisiert und es soll Menschen geben, die noch persönlich auf Amt und Bank vorsprechen, weil sie der totalen Durchdigitalisierung nicht ganz trauen.

Herr Franz, ein Leser, über die Jahre zum Brieffreund geworden, schickt uns Briefe sowohl mit der Post als auch digital. Aktuell warnt er vor dem Ausdruck Guten Rutsch, weil: zu gefährlich. Herrn Franz und Ihnen wünschen wir also: Feines Gleiten!