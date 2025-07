Die Verschwörung

Man ist Stammkunde bei seiner Bank, seit vielen Jahren. Man ist mit dieser Bank und ihren Mitarbeitern hoch zufrieden. Man ist überhaupt der Meinung, dass Banken viel besser sind, als manche behaupten. Eine junge Dame dort war sogar so nett, mir Online-Banken beizubringen, was ein echtes Wunder ist.

Letztens empfahl man mir dort wärmstens eine neue Kreditkarte und schwärme ausgiebig davon, was die alles könne. Ein paar Tage lang war alles okay. Dann streikte die Karte plötzlich. „Pin falsch“, behauptete sie hartnäckig, obwohl der Pin sicher richtig war. Man geht also auf die Bank, ein Mitarbeiter schaut in seinen Computer und sagt, mit der Karte sei alles in Ordnung. Man geht wieder weg, probiert die Karte aus, sie streikt. Man schleppt sich zurück zur Bank, der Mitarbeiter schaut wieder in seinen Computer und sagt, die Karte sei in Ordnung. Wie das ausgehen wird, weiß ich nicht.

Ich glaube nicht, dass die Bank etwas dafür kann. Es sind die Computer, die haben sich gegen uns verschworen. Die mögen uns nicht.

PS: Die Bank hat es geschafft, die Karte zu heilen! Großartig! Oder doch ein Wunder?