Der schöne Grant

Dieses Ergebnis nehmen wir nur mit gebremster Freundlichkeit hin: Die jährliche Expats-Insider-Umfrage bescheinigt Österreich, ein Land mit hoher Lebensqualität zu sein – aber auch mit unfreundlichen Einwohnern. Nur 43 Prozent der Expats, also der Ausländer, die hier arbeiten, halten die Österreicher für freundlich, das bedeutet Platz 40 weltweit. Es sei schwierig, hier Freunde zu finden oder sich willkommen zu fühlen, so die Umfrage. (Spitzenplätze erreicht Österreich dagegen in den Bereichen Natur, Landschaft und Freizeitmöglichkeiten.)

Das ist selbstverständlich hochgradig unfair, den unsere Knurrigkeit macht natürlich auch unseren Reiz aus – nicht ohne Grund ist der Wiener Grant beinahe schon Weltkulturerbe. Touristen kommen extra hierher, um unsere Übellaunigkeit zu besichtigen, gerne in den für ihre grantigen Kellner berühmten Kaffeehäusern – womit man zwei Touristenattraktionen auf einmal erleben kann.

Und seien wir ehrlich: Was ist schöne Landschaft schon wert, wenn nicht als Kontrast schlecht aufgelegte Menschen dekorativ darin herumstehen? Soviel schöne Landschaft muss man erst einmal aushalten, ohne grantig zu werden.