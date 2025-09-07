Albert Einstein wird das sehr schöne Zitat zugeschrieben: „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“

Man möchte hinzufügen: Auch die Humorlosigkeit kennt keine Grenzen. Manche Menschen fühlen sich von Humor irritiert, denn Humor stellt infrage. Wer mit Humor nicht umgehen kann, wird leicht verunsichert. Auch hier ein Zitat: „Menschen ohne Sinn für Humor sollte es nicht gestattet sein, zu entscheiden, worüber Menschen mit Sinn für Humor lachen dürfen“, soll der Komiker John Cleese gesagt haben.

Und, weil es gerade so geschmeidig geht, gleich noch eines: „Humor ist der Regenschirm der Weisen“. Das stammt von Erich Kästner. Und recht hat er: Humor ist die Notwehrwaffe gegen alle kuriosen Einfälle des Lebens.

Apropos Weisheit bzw. deren Abwesenheit: Donald Trump hat das US-Verteidigungsministerium in „Kriegsministerium“ umbenannt, das gefällt ihm besser. Immerhin: Ministerium zur Verkündigung der Herrlichkeit Donald Trumps gibt es nicht. Noch nicht.