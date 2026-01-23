Beim Wort "Denkmalschutz" denkt man heute als Erstes an das Lueger-Denkmal, das manche gern vor Graffitis oder anderen künstlerischen Interventionen schützen würden. Es stehen aber nicht nur Denkmäler unter Denkmalschutz, sondern alle möglichen Objekte "von geschichtlicher, künstlerischer oder sonstiger kultureller Bedeutung".

Wer zum Beispiel gehofft hatte, dass die Stadt sich irgendwann besinnen und das Hundertwasser-Haus wieder abreißen würde, kann das jetzt vergessen: Der pittoreske Gemeindebau im dritten Bezirk wurde kürzlich unter Denkmalschutz gestellt. So wie eine Villa von Josef Hoffmann auf der Hohen Warte oder ein alter Verladekran am Handelskai.

Neue Denkmäler sind auch das prachtvolle Gasthaus "Zur goldenen Glocke" in der Kettenbrückengasse und der entzückende Trafik-Pavillon bei der Rossauer Kaserne. Der Schönheitsfehler: Sowohl Lokal als auch Trafik sind schon lange geschlossen. Wenn das so weitergeht, wird man die Wiener Institutionen Wirtshaus und Trafik bald generell unter Denkmalschutz stellen müssen.