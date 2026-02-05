Heute werden die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina eröffnet, morgen steht das erste Skirennen auf dem Programm. Manche Bewerbe aber haben längst begonnen, zum Beispiel ist seit Mittwoch das Curling-Turnier im Gange.

Seit Curling 1998 dauerhaft ins olympische Programm aufgenommen wurde, hat es sich beim TV-Publikum zu einem Geheimtipp gemausert. Grund ist der leicht schrullige Charakter dieser aus Schottland stammenden Sportart. Runde, geschliffene Steine müssen über eine Eisbahn möglichst nahe an ein Ziel geschoben werden. Besonders spleenig: Richtung und Geschwindigkeit des Steins können durch Reiben des Eises mit einem Besen beeinflusst werden.

Führende Curling-Nationen sind Kanada, Großbritannien, Schweden und die Schweiz. Österreich hingegen hat sich noch nie für Olympia qualifiziert. Schade, dass die verwandte Sportart Eisstockschießen nicht olympisch ist, da sind wir nämlich eine Weltmacht. Der Unterschied zum Curling ist vor allem der: Die Stockschützen gehen nicht mit einem Besen übers Eis, sondern mit einem Fetzen.