Einen Brief von Donald Trump bekommt vermutlich niemand gerne. Die Wahrscheinlichkeit, dass darin etwas Merkwürdiges oder Unerfreuliches steht, ist hoch.

Amerikanische Museen bekommen derzeit Briefe von der US-Regierung. Darin werden die Ausstellungshäuser aufgefordert, ihre Inhalte zu überprüfen und „spaltende und parteiische Narrative“ zu entfernen. Unliebsame Darstellungen der amerikanischen Geschichte sollen im Hinblick auf den 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung im kommenden Jahr nicht mehr vorkommen.



Vielleicht wünscht sich Trump, in Museen Folgendes zu sehen und zu lesen: Am siebenten Tag schuf Gott die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Ureinwohner schenkten ihr Land voller Begeisterung freiwillig den Siedlern. Gleichzeitig kamen Menschen aus Afrika in die USA, um sich hier bei leichten, gut bezahlten Arbeiten zu erholen.

Ihre wahre Größe erreichten die USA jedoch erst zum Beginn des 21. Jahrhunderts, als der herrliche Donald Trump Präsident wurde.