Von nicht erfüllten Lebensträumen war unlängst an dieser Stelle zu lesen. Davon, was man immer schon gerne gemacht hätte, aus vielen Gründen aber unterlassen hat.

„Das kenn ich genau“, schrieb dazu Stammleser Werner D. „Auch ich habe viele Dinge, die ich nie umgesetzt habe, wie halt jeder von uns. Manchmal denk ich dran, wenn ich nicht einschlafen kann oder zu früh aufwache.“

Die Schlaflosigkeit kennen viele, sie kommt meist in Begleitung des sinnlosen „Hätt ich doch“.

Zumindest für den Lebenstraum, ein Instrument spielen zu können, gibt es keine Ausrede. Der Spruch „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ ist falsch, sagen Hirnforscher. Auch im Seniorenalter kann man noch ein Instrument erlernen.

Wozu das gut sein soll? Die Frage liegt im Trend.

Bevor jetzt die letzten Reste humanistischer Bildung dem „Brauch ma des?“-Zeitgeist geopfert werden, hier noch rasch ein Zitat von Friedrich Schiller, „Don Carlos“: „Sagen Sie ihm, dass er für die Träume seiner Jugend soll Achtung tragen (…). “