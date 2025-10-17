Bei uns in Canberra

Die Grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling sorgte verhaltensoriginell für Schlagzeilen. In einem Quiz-Interview mit einem Influencer scheiterte sie an der Frage „Wie viel Euro sind 2000 Cent?“ Ihre Antwort: „Oida, Mathefragen – ich bin raus.“ Auch die Antwort auf die Frage nach Australiens Hauptstadt konnte sie nicht geben.

Ihren Autor erinnert das an ein Erlebnis seines Sohnes. Als der einmal ein Auslandssemester in einem sehr südlichen Staat der USA absolvierte, fragten ihn besorgte Schulkollegen, ob das Leben in Österreich nicht sehr gefährlich sei, angesichts der Löwen, Elefanten und dem anderem Viehzeug, das bei uns frei in der Gegend herumstehe („lions, elephants and stuff“). Die Freunde hatten nicht nur Austria mit Australia verwechselt, sondern auch Australien mit Afrika. Vielleicht wussten sie aber, dass die Hauptstadt Australiens Vienna heißen könnte.

Und damit sind wir bei der 20-Euro-Gewinnfrage: Wie heißt die Hauptstadt Österreichs? Natürlich Canberra.