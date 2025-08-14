Alaska ist ein interessantes Land. Erstens grundsätzlich, zweitens um dort ein weltpolitisches Gipfeltreffen abzuhalten.

Die Bevölkerungsdichte beträgt nur 0,41 Einwohner pro Quadratkilometer, das heißt, man muss recht lange gehen, um 0,41 Einwohner anzutreffen. Jetzt kommen noch Trump und Putin dazu, aber um die zu treffen, muss man schon viel Pech haben.

Die größte Stadt Alaskas ist Anchorage, aber selbst mit Trump und Putin hat Anchorage weniger Einwohner als Graz. In Anchorage wird es im Frühsommer nie dunkel, im August scheint die Sonne etwa 18 Stunden lang. Diese Dauerhelligkeit kann Bewohner und Gipfelteilnehmer nervös machen – der tolle Film „Insomnia“ mit Al Pacino erzählt davon.

Apropos: Hinreißend ist auch die Fernsehserie „Ausgerechnet Alaska“. In den Neunziger-Jahren erzählte sie liebevoll und sehr unterhaltsam von den skurrilen Eigenarten der Alaskaner.

Die Einwohner des US-Bundesstaates nennen ihr Land selbst „last frontier“ – die letzte Grenze. Und vielleicht ist es Zeit, Putin genau diese zu zeigen.