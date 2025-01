Auch nicht lustig für die Ananas

Kann man einer Pizza etwas Schlimmeres antun, als sie mit einer Ananas zu belegen? Und vermutlich ist das für die Ananas auch nicht lustig, so völlig aus ihrem natürlichen Lebensraum (die Dose?) gerissen zu werden. Ein Restaurantbesitzer in England hat seiner Abneigung gegenüber Pizza Hawaii jetzt finanziell Ausdruck verliehen: Er verlangt für die Ananaspizza 100 Pfund, also mehr als 118 Euro. „Machen Sie schon, Sie Monster!“, schrieb er dazu in seiner Karte in Internet.

An dieser Stelle sei gesagt: Falls Sie gerne Pizza Hawaii essen, sind Sie natürlich kein Monster. Sie können ja nichts dafür. Ihnen schmeckt, was Ihnen eben schmeckt. (Und nein, wir reden jetzt bitte nicht über das Thema Rosinen. Das ist eindeutig zu gefährlich.)

Aber weil wir übers Essen gesprochen haben: Das Haus des Meeres warnt vor dem „fleischfressenden Strudelwurm“, der es sich in Europas Gewässern gemütlich macht. Ob er gerne Fleischstrudel frisst, ist unbekannt.