Atme leiser!

Wissen Sie, was Misophonie ist? Der Fachausdruck für notorische Überempfindlichkeit gegenüber bestimmten Geräuschen. Und zwar unabhängig von deren tatsächlicher Lautstärke.

Da kann draußen eine ganze Lkw-Kolonne vorbeidonnern – es gibt Menschen, die versetzt allein das Atemgeräusch ihrer Mitmenschen in Rage. Insbesondere Essgeräusche können manche in die Nähe eines Wutanfalles bringen. Schlürfen, Schmatzen, Kauen, Schlucken: der reinste Horror!

(Ihre Kolumnistin nervte ihren Büro-Nachbarn mit Knäckebrot. Okay, das ist vergleichsweise wirklich laut, wenn sich der Sitznachbar konzentrieren muss. Das Knäckebrot war aber nicht der Grund für das tragische Ende dieser Arbeitsbeziehung.)

Britische Forscher haben jetzt herausgefunden, dass Menschen, die mit dem Geknupser und Geschnaufe anderer ein großes Problem haben, häufiger zum Grübeln neigen, weil sie mental besonders an Dingen hängen. Falls Sie sich da wiederfinden: Auf Seite 29 des heutigen KURIER steht, dass Naturjoghurt gut für das seelische Gleichgewicht ist.