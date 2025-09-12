Weil jetzt wieder über Pensionen diskutiert wird sowie darüber, dass die Menschen immer älter werden, hier ein Update: In Österreich gibt es derzeit rund 1.800 über Hundertjährige.

In Japan müssen sich die Pensionsforscher da schon eher die Haare raufen. Dort hat die Zahl der Menschen, die hundert Jahre oder noch älter sind, Anfang September mit 99.763 einen neuen Höchststand erreicht. Älteste Japanerin ist die 114 Jahre alte Shigeko Kagawa aus der Region Nara bei Kyoto. Sie verbringt ihre Tage mit Fernsehen, Zeitungslektüre und Kalligrafie.

Im Vergleich dazu ist der amerikanische Schauspieler Matt Dillon ein junger Hupfer. Gerade einmal 61 Lenze zählt er. Trotzdem machen ihm Fans Komplimente für sein gutes Aussehen. Jetzt hat er seine Anti-Aging-Tipps verraten. Fernsehen und Kalligrafie hat er dabei nicht erwähnt, auch Zeitungslektüre hat er empörenderweise außen vor gelassen.

Dafür meint er, man soll sich nicht so viel Sorgen machen.

Gut. Probieren wir das einmal.