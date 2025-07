Nur keine Wellen am Bodensee

Sparen ist der notwendige Trend der Zeit, außer bei Rüstungsausgaben auf EU-Ebene. Wer spart, braucht jedoch eine Vision (und in Folge nicht zwingend einen Arzt, wie es früher hieß). Wer spart, muss wissen, wo Reduktionen möglich sind, was stattdessen zu fördern sinnvoll wäre, was also am Ende des Prozesses herauskommen soll. Aber ohne Masterplan ein Drittel zu kürzen, wie mit dem Rasenmäher, ist einfallslos und von Verzweiflung geprägt. Wenn das ein blauer Minister gemacht hätte, wäre der Aufschrei enorm, so aber taucht man resignativ durch. Auch am Bodensee, wo abgesehen von ein paar Wortmeldungen keine Wellen geschlagen werden und wo man sich, in braver allemannischer Manier, die vom Spar-Gen geprägt ist, der Situation zu unterwerfen scheint.

Wir im Kulturamt erinnern uns an die einstige Bedeutung der Bregenzer Festspiele, sie waren ein Fixpunkt auf der kulturellen Landkarte, während der Festspiele waren Wien und Vorarlberg (schon wegen des Orchesters) so nah wie sonst nie im Jahr. Bregenz war der Ort, an dem, dank des langjährigen Intendanten Alfred Wopmann, Qualität und Quote eine Ehe eingegangen sind. Von dort aus sendete die Oper Signale in alle Welt. Mit David Pountney waren die Festspiele zumindest noch britisch-exzentrisch und schrill. Mit Elisabeth Sobotka setzte der Relevanzverlust ein, den die neue Chefin Lilli Paasikivi schwer eindämmen wird können. Das Kulturamt hatte für Bregenz jedenfalls stets Sympathie und distanziert sich von den Kürzungen. Die Antwort auf Ihren Antrag kann daher nur lauten: abgelehnt. Zu 100 Prozent.