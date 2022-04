Mut zum Optimismus

Wer vor einigen Jahrzehnten Kind war – und seitdem nicht ganz verlernt hat, Kind zu sein – der wird sich noch daran erinnern: Wir sind in dem Glauben aufgewachsen, dass alles immer besser wird. Alles wird wachsen, dachte man damals: die Wirtschaft, der Wohlstand, der Frieden, die Gerechtigkeit, die Weisheit. Warum? Weil der Mensch lernfähig ist.

Wer heute in der Früh die Nachrichten konsumiert, möchte sich am liebsten gleich wieder hinlegen: Krieg, Massaker, Klimakrise, Coronakrise, Wirtschaftskrise, Inflationskrise, Krisekrise. In den sozialen Medien breitet sich fast lustvolle Weltuntergangsstimmung aus.

Wer dennoch Kraft und Mut aufbringt, optimistisch zu sein, gilt schnell als lächerlich. Dabei haben wir Menschen großes Talent zum Optimismus – und großes Talent zum Überleben.

Seien Sie nett zu sich und zu einander. Bleiben wir lernfähig. Das ist schon viel wert.