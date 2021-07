In der Sendung "Kulturmontag" war die wunderbare Helga Rabl-Stadler zu Gast. Und die scheidende Präsidentin der Salzburger Festspiele gab ein Interview, wie nur sie es kann: Elegant, präzise, uneitel, von feiner Ironie durchzogen, sich selbst keinerlei Geschwätzigkeit gönnend. "Haben Sie durch die Pandemie an sich neue Seiten entdeckt?", wollte der Moderator Peter Schneeberger wissen. Rabl-Stadler zeigte den Anflug eines Lächelns und sagte nur: "Nein." Kein Wort mehr. Schneeberger war so verblüfft, dass sich im Studio ein langer Moment der Stille breitmachte.

Rabl-Stadlers schönster Satz ging so: "Die Zukunft ist so unvorhersehbar, dass wir jetzt mit der Gegenwart auskommen müssen."

Und möglicherweise ist genau das der Trick, um mit dem Leben Frieden zu schließen.