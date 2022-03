Heute hat der Poet André Heller seinen 75. Geburtstag. Wir schreiben bewusst nicht „feiert“, denn wie sagte Heller in einem KURIER-Interview so schön? „Lorbeerblätter g’hören in die Supp’n, nicht aufs Haupt.“ Heute ist außerdem Weltwassertag, und das passt gut. Denn Heller könnte gewiss übers Weltwasser gehen. Bis jetzt wollte er halt noch nicht.

Heller, der auch das Talent hat, manchen auf die Nerven zu gehen, ist in Wahrheit unersetzlich. Denn er erinnert uns daran, dass man aus Fantasie fast alles bauen kann, vielleicht sogar rückwirkend eine glückliche Kindheit und eine bessere, zumindest schönere Welt. Wer Heller persönlich kennenlernen durfte, erlebte außerdem einen überaus warmherzigen, interessierten Gesprächspartner.

Die neue Modeeissorte ist übrigens Schokobananen-Eis, was ein bisschen enttäuschend ist. Möglicherweise könnte Heller ja eine neue Eissorte kreieren – etwas in der Geschmacksrichtung Vanille-Fantasie-Lorbeer vielleicht.