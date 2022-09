Liebessprachen

Die Liebe ist kompliziert. Interessanterweise sagt man über Paare nie: Sie lieben einander. Sondern immer: Sie lieben sich. Also jeder liebt sich. Vielleicht ist das ja der Trick bei der Partnerwahl: Jemanden zu finden, in dessen Gegenwart man sich selbst am besten lieben kann.

Ein amerikanischer Autor behauptet in seinem Bestseller, dass es fünf Sprachen der Liebe gibt: Lob und Anerkennung, Zeit zu zweit, vom Herzen kommende Geschenke, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit und Sex. Das Problem sei, dass Partner oft die Liebessprache des anderen nicht verstehen. Das kann natürlich blöd sein, wenn der eine sich Zeit zu zweit wünscht und der andere einen vom Herzen kommenden neuen Rasenmäher.

Möglicherweise ist aber in Wahrheit alles ganz anders. Vielleicht ist der ideale Partner ja der, mit dem wir am besten schweigen können.

Und schweigen kann man in allen Sprachen.