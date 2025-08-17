Liebe dich selbst, aber iss auch Gemüse

"Du bist nicht erschöpft – deine Seele ist nur im Flugmodus!“ Vor ein paar Wochen saß ich in einer deutschen Messehalle bei einem Kongress der internationalen Lebenscoaching-Szene. Sätze wie diese schleuderten selbst ernannte Erleuchtungsexperten von der Bühne. Das nach Erkenntnis lechzende Publikum vernaschte freudvoll diese Gedankenhäppchen. Ich lauschte mit offenem Mund, während neben mir unzählige veränderungsoffene, weisheitshungrige Menschen an den teilweise aufgespritzten Lippen der Bewusstseinsberaterinnen hingen. Die Inszenierung des Vortrags verlief nach Schema: Bühnennebel, Partymusik, kreisende Scheinwerfer – Erlöser.

Euphoriebremse

Die Erzähldramaturgie: Die Vortragende war vor Jahren ganz unten (pleite, geschieden oder Zeckenbiss), hat es selbst nach oben geschafft (Start-up, Jakobsweg oder Zeckenzange), danach folgten die drei ultimativen Lehren aus dieser Lebenshochschaubahn. Eine davon: „Geld macht nicht glücklich!“ Gefolgt vom Schlusssatz: „Buchen Sie mein Seminar!“ (Weil Sie ihr Geld nicht glücklich macht, bin ich bereit, Ihr Unglück für Sie zu verwahren.) Einen Großteil des Publikums hielt es vor Begeisterung nicht auf den Stühlen. Ich war in der Halle der einzige Sesselpicker. Von etlichen Augen wurde ich als Euphoriebremse markiert, doch ich verharrte standhaft auf meinem Sessel. Mein Dank dafür geht an mehrere Gin Tonics.