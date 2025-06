Leona König und ihre Talente

vielen Dank für Ihren Antrag, dessen Eingang wir bestätigen (Geschäftszahl 05/2025). Wir finden es erfreulich, dass Sie sich diese Sendung angeschaut haben und sind der Meinung, dass man im Fernsehen nicht genug für klassische Musik tun kann. In Deutschland wird gerade über die Abschaffung des Schulfaches Musik (beziehungsweise eine Zusammenlegung mit anderen Fächern) diskutiert. In Österreich müssen sich Schüler seit langem ab einer gewissen Klasse zwischen Musik und Zeichnen entscheiden, während in China bereits Volksschulklassen eigene Orchester haben. Wir werden in unseren Kernbereichen überholt, das ist bedenklich.

Insofern ist „Die goldene Note“ eine schöne Initiative, und man konnte auch diesmal hochtalentierten Kindern (und einer kompetenten Jury) zuhören. Allerdings haben wir im Kulturamt Mitarbeiter, die sich intensiv mit klassischer Musik beschäftigen. Und diese monierten, dass sich die Finalisten mit ihren Instrumenten gegen uninspirierte, alles in einer Einheitssoße ertränkende, viel zu laute Orchesterarrangements vom Band behaupten mussten. Das wirkte lieblos.