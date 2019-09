Das war der „Tag der Entscheidung“, das war „das entscheidende Thema“ – der neue Sender Puls 24 bot alles auf, was man beim Rücktritt Marcel Hirschers aufbieten kann: „Die Legende“ Robert Seeger durfte seine Meinung äußern. 78 ist der Sportreporter. Und auch die Stellungnahme einer „ehemaligen Legende“ wurde in der Sondersendung übermittelt. Damit war der 80-jährige Karl Schranz gemeint. Mit 80 werden Legenden also zu ehemaligen. Immer noch besser als „illegale Teigtascherln“.

Und jetzt zu etwas Wichtigem: Puls 24 berichtete auch über den Verkehrsstau auf der Linken Wienzeile. Es wurde der Tipp gegeben: „Wenn man dort unterwegs ist, soll man sein Auto am besten stehen lassen.“

Dort.

Schlüssel bitte stecken lassen, dann hat es die Feuerwehr nachher einfacher.