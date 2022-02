Als wären Corona, Long Covid und geistige Verwirrtheit aufgrund von überdosierten Verschwörungstheorien im Internet plus Entwurmungsmittelsucht nicht genug, gibt es jetzt ein neues Leiden: Den Homeoffice-Nacken. Dabei handelt es sich um schmerzhafte Verspannungen im Halsbereich, resultierend aus der Tatsache, dass derzeit sehr viele Menschen ihre Arbeit per Laptop am ergonomisch dafür nicht geeigneten, zu niedrigen Wohnzimmertisch erledigen.

Das erinnert ein wenig an den berühmten SMS-Daumen, also Schäden im Daumengelenk aufgrund übermäßigen Wischens am Handy.

Gleichzeitig registriert man in England – wo Geister und Ungeheuer immer schon Hochkonjunktur hatten – ein erhöhtes Aufkommen von Sichtungen paranormaler Vorgänge.

Wenn Menschen zu viel Zeit und Sorgen haben, sehen sie gerne Gespenster. Also: Kopf hoch!