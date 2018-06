Kolumne Tagebuch: Münchhausen auf Friedenskurs

Der teuerste Fußballer der Welt, Brasiliens 220-Millionen-Euro-Star Neymar, läuft am Sonntag in Wien ein. Für den vielleicht besten, Lionel Messi, wird hingegen ein WM-Testgegner gesucht. Nachdem Palästinas Verbandspräsident Dschibril ar-Radschub Messi mit Vergeltung gedroht hatte, sagte Argentinien das für Samstag vorgesehene Ländermatch in Israel ab.

Trotz dieser (seit Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem) extrem aufgeheizten Stimmung strampeln ab heute israelische, palästinensische und jordanische Mountainbiker bei der zwanzigsten Alpentour-Trophy von Schladming aus erstmals gemeinsam um die Wette. Ein Start mit Symbolkraft. Im März 2019 wird die Middle-East-Tour, ein Straßenradbewerb, quer durch die Krisenregion als Friedensfahrt folgen. Geschafft hat das nach vierjähriger Vorbereitung der steirische Ex-Profi Gerhard Schönbacher, der sich auch als Initiator der Crocodile Trophy in Australien einen Namen machte.