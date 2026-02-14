Am Freitag auf d’Nacht: Klaus Eckel fährt Einsersessellift

Nach einer längeren Pause war ich wieder einmal Skifahren. Aufgefallen ist mir, dass im Skigebiet so ziemlich alles aufs Gaspedal gestiegen ist. Jet-Gondeln, Express-Lifte, rasende Pistenraupen, die in Hochgeschwindigkeit die Race-Strecken für Speed-Carver glattbügeln müssen. Für den gehetzten Skifahrer gab es sogar bei einer Hütte ein „Obstler-to-go“-Angebot. Wahrscheinlich, damit er sich im Funpark vorm Schanzensprung noch schnell ein Mut-stamperl hinter die Binde kippen kann.

Wer der Hektik des Alltags entfliehen wollte, war hier falsch. Zu meiner Überraschung entdeckte ich am zweiten Skitag, ein wenig abgelegen, einen einsamen, alten Einsersessellift. Er knarrte seit Jahrzehnten standhaft gegen den Geschwindigkeitsrausch. Dessen Fahrttempo war derart langsam, dass ich am Berg mit einem Bart ankam, obwohl ich bei der Talstation noch rasiert war. Ich konnte während der Fahrt eine Wagner-Oper summen, drei Rosenkränze beten und die Sommerurlaube bis ins Jahr 2035 planen. Das war kein Lift, das war eine Pausetaste mit Sicherheitsbügel. Außerdem lag dieser Einsersessellift derart im Abseits, dass während der gesamten Fahrt nur ein verzweifeltes Stricherl Handyempfang nervös vor sich herflackerte. Damit bist du eigentlich laut Genfer Menschenrechtskonvention ein fahrendes Folterinstrument.