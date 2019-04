Kinder, so machen Eure geldgierigen Förderer den Fußball verrückt!

Die Klubs wissen, dass es falsch ist, die U-6- bis U-12-Mannschaften zu vernachlässigen. Doch sie wissen auch, dass größere Vereine den kleineren die begabtesten Kleinen bis zum 14. Lebensjahr zum Nulltarif wegschnappen können. Erst danach sind Ausbildungsentschädigungen fällig.

Im Ausland ufert das Geschäft mit kickenden Kindern rücksichtslos aus. So „sicherte“ sich der FC Barcelona den elfjährigen Shane Kluivert, in dem der Knirps (= offiziell dessen Vater, der ehemalige niederländische Nationalspieler Patrick Kluivert) von Barças US-Ausrüster Nike einen hochdotierten Fünfjahresvertrag bekam. Und so soll das Dortmund-Juwel Youssoufa Moukoka, das mit 14 in der U 17-Bundesliga bei unglaublichen 76 Toren hält, laut Bild-Zeitung mit einer Million Euro Startgage vom besagten Sportartikelriesen geködert worden sein.

Freilich halten die Genies im Erwachsenenfußball oft nicht, was man sich im Kindesalter von ihnen versprach. Beispiel Freddy Adu: Der Amerikaner, der als 13-Jähriger vom Schuhkonzern mit einer Million Dollar jährlich angeworben wurde, steht jetzt mit 29 ohne Verein da.

„Dem Buam wurde der Kopf verdreht. Obwohl er vor sechs Jahren zu uns altersmäßig reingepasst hätte, konnte ich den Freddy beim besten Willen nicht für’s US-Olympiateam nominieren“, erinnert sich ... Andreas Herzog.