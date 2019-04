Karl Koller – ein Name, zwei Legenden

wäre der Fußball-WM-Bronzemedaillengewinner von 1954, Karl Koller, vor drei Monaten geworden. Kein anderer niederösterreichischer Fußballer brachte es je so oft (nämlich 86-mal) zu Teamehren wie er. Doch im Gegensatz zum Ski-Koller geriet der Kicker-Koller ( 2009) schon zu Lebzeiten selbst in seiner Heimat in Vergessenheit. Was vielleicht auch daran lag, dass Koller nie für den (schon damals medial bevorzugten) SK Rapid gespielt hatte. Nie so gefeiert worden war wie ein Happel oder Hanappi.

Koller führte ein Gasthaus in Blumau. Täglich fuhr er vom Bezirk Baden zum Training auf die Döblinger Hohen Warte. Zur Vienna, in der man meist nur Wiens vierte Kraft sah. Doch Rapid, Austria und der (zu dieser Zeit extrem starke) Sportklub hatten die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Mit ihm als Kapitän wurde die Vienna 1955 Meister. Heuer kann Österreichs ältestem Klub ein Titelgewinn nur in der fünften Leistungsstufe gelingen. Danach wird auch Viennas 125.Geburtstag gefeiert.