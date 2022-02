Die Schauspielerin Halle Berry glaubt an Außerirdische: „Ich weiß, dass wir nicht das einzige intelligente Leben sind.“ Irgendetwas an diesem Satz klingt komisch. Möglicherweise die darin enthaltene Behauptung, wir würden intelligentes Leben darstellen.

Apropos Leben. ORF.at meldete kürzlich: „Booster-Impfung schützt zu 99 Prozent vor Tod.“ Bei allem Respekt: Das glauben wir nicht so ganz (so intelligent sind wir dann doch). Aber reden wir vielleicht in 100 Jahren weiter.

ORF.at berichtete auch über den Besuch einer trächtigen Sau in einer Bankfiliale in Groß Gerungs: „Sie drehte eine Runde im Foyer der Bank. Nach dem Ausflug brachte sie am Bauernhof mehrere Ferkel zur Welt.“ Vielleicht hat das Tier ja vorher noch ein Bausparkonto eröffnet?

Übrigens hat sich jetzt ein Luchs-Pärchen in Österreich angesiedelt. Luchse gelten ja als schlaue Tiere. Was suchen sie also bei uns?

Vielleicht anderes intelligentes Leben.