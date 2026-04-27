Imperiale Darbietung

Es ist die fünfte Weltausstellung und die erste im deutschsprachigen Raum überhaupt, die vom 1. Mai bis 2. November 1873 in Wien stattfindet. Franz Joseph I. ist Kaiser von Österreich und es heißt, die Monarchie habe diese Wiener Weltausstellung mit Absicht organisiert, um ihren Glanz und auch die technischen Fortschritte zu zeigen.

Nicht zuletzt ist es eine Präsentation des wieder gewachsenen Selbstbewusstseins Österreichs nach den verlorenen Kriegen gegen Piemont/Frankreich im Jahr 1859 und Preußen im Jahr 1866.

Eine prominente Rolle kommt den Habsburgern zu Gute. Sie führen mit Erzherzog Rainer und Erzherzog Karl Ludwig das Organisationskomitee an.

Doch der Börsenkrach am "schwarzen Freitag", dem 9. Mai 1873, lässt nicht nur die Besucherzahlen einbrechen, sondern führt zu einer wirtschaftlichen Rezession.